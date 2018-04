FC Porto e Benfica cumpriram a missão na 8.ª jornada da segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol, ao derrotarem, respectivamente, Illiabum (83-99) e V. Guimarães (98-86). A diferença pontual entre os dois continua, assim, a ser de três pontos, com vantagem para os "encarnados".

PUB

Em Ílhavo, o FC Porto foi o primeiro a entrar em acção e rapidamente passou para a frente do marcador, vencendo os três primeiros períodos (27-31, 14-26 e 17-23). Já com o triunfo na mão, os "dragões" permitiram uma ligeira aproximação do IIliabum no derradeiro parcial (25-19) e chegaram aos 52 pontos no campeonato.

No pavilhão da Luz, em Lisboa, o Benfica também entrou forte diante do V. Guimarães (adversário diante do qual já perdera nesta época) e fechou o primeiro período com 32-17. Os vimaranenses responderam com uma vantagem de três pontos no segundo período, obrigando os "encarnados" a elevarem novamente o nível (31-21).

PUB

A equipa orientada por José Ricardo chegou a ter mais de 20 pontos de diferença, mas permitiu uma recuperação na recta final e fechou o encontro com uma vantagem de 12.

O Benfica mantém, desta forma, a liderança do campeonato, agora com 55 pontos, preparando-se para defrontar a Oliveirense, segundo classificado, na próxima segunda-feira.

PUB