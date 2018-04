Foram os tenistas portugueses os principais beneficiados das movimentações de última hora no Estoril Open, cujo qualifying começa neste sábado no Clube de Ténis do Estoril e tem a final agendada para o dia 6 de Maio. João Sousa (67.º no ranking ATP) passou a ter a companhia de Gastão Elias (111.º) no quadro principal do mais importante torneio de ténis realizado em Portugal, enquanto Pedro Sousa (118.º) e Frederico Silva (289.º) foram premiados com os dois últimos wild cards disponíveis. Já no que diz respeito ao qualifying, Tiago Cação (844.º) e Francisco Cabral (877.º) vão participar na prova pela primeira vez, juntando-se a João Domingues (190.º), João Monteiro (263.º) e Frederico Gil (442.º) nesta fase da competição.

Kevin Anderson, número oito da hierarquia do ATP e único integrante do “top-10” mundial é o cabeça de cartaz da edição deste ano do Estoril Open. Logo a seguir ao sul-africano surge o espanhol Pablo Carreño Busta, 11. ° do ranking mundial e campeão em título do torneio. Carreño Busta participou em todas as edições desde que o Estoril substituiu o antigo Portugal Open e a cada ano melhorou os seus resultados: em 2015 chegou aos quartos-de-final, em 2016 foi finalista e em 2017 alcançou a vitória.

Carreño Busta, contudo, não vai chegar no seu melhor momento após ter renunciado a jogar em Monte Carlo devido a uma inflamação num disco lombar, numa temporada na qual já perdeu encontros por uma lesão num polegar e uma gastroenterite.

De regresso ao Estoril Open está também João Sousa. O melhor tenista português de sempre e também da actualidade vai tentar, finalmente, ultrapassar a ronda inaugural do torneio, algo que seria inédito na carreira do vimaranense, que caiu logo na primeira ronda em 2015 e 2017, e na segunda em 2016, depois de ter ficado isento da ronda inaugural desse ano.

O espanhol Albert Ramos-Vinolas (40.°), o britânico Kyle Edmund (23.°) e o luxemburguês Gilles Muller (28.°), finalista vencido o ano passado, também se destacam no quadro principal da prova.

As principais baixas da edição deste ano do Estoril Open foram o tenista australiano Nick Kyrgios, número 24 do ranking mundial, que falha o torneio português e o Masters 1000 de Madrid para cumprir uma paragem de recuperação de uma lesão no cotovelo. David Ferrer (33.º), ex-número 3 mundial e finalista vencido de Roland Garros em 2013, e que havia alcançado as meias-finais do ATP 250 português o ano passado, optou por manter-se mais uma semana afastado dos courts.

Em pares, é a presença de Lleyton Hewitt, ex-número 1 mundial, que se destaca. O australiano, de 37 anos, esteve em 2018 no Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, atingindo os quartos-de-final, ao lado do seu compatriota Sam Groth. No Estoril vai competir ao lado do seu compatriota Alex de Minaur.

Esta vai ser a quarta edição do torneio no Estoril e o montante de prémios vai subir para os 501.345 euros.

