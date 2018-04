Os Abba estão de volta e não, não falamos da anunciada digressão marcada para 2019 em que a banda estará virtualmente em palco, representada por hologramas de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, and Anni-Frid Lyngstad. Para os fãs da banda sueca, a notícia revelada ao início da tarde desta sexta-feira é ainda mais bombástica: ao longo dos últimos anos os Abba regressaram a estúdio e têm duas canções novas para mostrar ao mundo. De uma delas já se conhece o título: I still have faith in you. Quanto à segunda, será conhecida, se não antes, certamente quando, em Dezembro, a versão holograma da banda interpretar os novos temas em programas especiais a emitir na americana NBC e na britânica BBC.

PUB

A surpreendente revelação, tendo em conta as inúmeras vezes, ao longo dos anos, em que a banda declarou como nulas as hipóteses de voltar ao activo, surgiu numa publicação na sua conta de Instagram. “Sentimos que, 35 anos depois, seria divertido estar em contacto novamente e voltarmos ao estúdio. Foi o que fizemos. E foi como se o tempo tivesse parado e tivéssemos simplesmente partido para umas curtas férias. Podemos ter envelhecido, mas a canção é nova. E isso sabe bem”, lê-se na mensagem, assinada pelos quatro membros da banda e onde esta justifica a decisão de voltar a compor e gravar com o entusiasmo vivido durante a preparação da referida digressão em holograma, criada a partir da imagem e som da banda no seu período áureo de final da década de 1970.

Activos entre 1972 e 1982, os Abba tornaram-se estrelas globais com a vitória no festival da Eurovisão de 1974, realizado em Brighton, Inglaterra, onde interpretaram Waterloo. Nos anos seguintes, transformaram-se num verdadeiro fenómeno pop, uma imparável máquina de singles como Dancing queen, Mama mia, Fernando, Knowing me, knowing you, Voulez vous, Take a chance on me ou Super trouper.

PUB

Em 2016, reuniram-se em palco pela primeira vez em mais de três décadas, actuando num evento privado num clube de Estocolmo. Não se espere, porém, com um regresso aos palcos para mostrar as novas canções. “Não contaria com isso, não irá acontecer”, afirmou o manager da banda, Görel Hanser, ao jornal sueco Aftonbladet. Quanto à possibilidade de o quarteto gravar mais música, foi menos peremptório. “Não sabemos. Estamos muito contentes com o facto de haver estas duas”.

Em 2014, em entrevista ao jornal britânico Guardian, Björn Ulvaeus dizia ter perfeita consciência que escrever música pop era um trabalho para os jovens. Quatro anos depois o jovem Björn, 73 anos, compôs duas novas canções com os seus Abba.

PUB