Há mulheres que querem mudar completamente de estilo e outras que querem estar a par das tendências das últimas estações. Para umas e para outras, as irmãs Guida e Josefa Oliveira criaram, há alguns anos, o Dressy Project que abriu recentemente um espaço físico de consultoria de imagem no Parque das Nações, em Lisboa.

“Começamos a trabalhar no mundo da moda há cerca de 16 anos. Começamos por trabalhar na área da representação de marcas de moda, de vestuário e de lingerie”, conta Guida Oliveira, 46 anos, que se formou em Gestão de Empresas. Mas só há três anos é que as irmãs criaram a sua empresa, com serviços de personal shopping, reorganização do closet, guia de estilo, mudança de visual, cuidados de rosto e maquilhagem, plus size fashion, noivas, workshops e consultas personalizadas.

Guida e Josefa, de 51 anos, que trabalha na área de serviço social, decidiram tirar um curso especializado de consultoria de imagem e outro na área da maquilhagem. “A ideia surgiu por acharmos que a imagem tem um peso enorme nas nossas vidas, tanto a nível pessoal como profissional. Outra das razões deve-se ao facto de algumas mulheres dedicarem pouco tempo as elas próprias”, explica a irmã mais nova que trabalha a tempo inteiro neste projecto, acrescentando que cuidar da imagem é sinónimo de aumentar a auto-estima, o bem-estar e a valorização pessoal.

Além das mulheres, o público-alvo inclui ainda as empresas, “mais propriamente a imagem corporativa das mesmas”. “Tentamos perceber de que forma a mulher se pode valorizar na imagem corporativa, que muitas das vezes se torna um problema para a entidade patronal, já que nem sempre a imagem dos colaboradores reflecte a da empresa, quer haja uma farda ou não”, justifica Guida Oliveira.

Apesar de terem uma nova loja, as irmãs também fazem workshops "noutros locais, se determinados clientes desejarem”. Há outros serviços que também são feitos, inevitavelmente, em casa do cliente, por exemplo, a reorganização do closet. “Actualmente decidimos acrescentar o serviço de noivas e algumas consultas especializadas, como as dedicadas à plus size fashion e consultas sobre os tipos de corpo, já que é a base da consultoria de imagem”, conclui.

