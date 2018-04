A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e o príncipe William deram o nome de Louis Arthur Charles ao seu terceiro filho, segundo foi anunciado nesta sexta-feira pelo Palácio de Kensington. A criança é o terceiro filho do casal, o segundo do sexo masculino.

O menino que nasceu na manhã de segunda-feira, com 3,8 quilogramas, é o quinto na linha de sucessão ao trono, seguindo-se ao avô Carlos, ao pai William e aos seus dois irmãos: George, o mais velho, e Charlotte. George tem quatro anos e Charlotte tem dois. Como a lei de sucessão ao trono foi alterada em 2013, este rapaz não ultrapassará a irmã na linha de sucessão. O novo bebé é o sexto bisneto da rainha Isabel II.

Com o nascimento de Louis Arthur Charles, o seu tio príncipe Harry – filho de Carlos e irmão de William, que casará a 19 de Maio com a actriz norte-americana Meghan Markle – passa para sexto.

Segundo a conta do Twitter do Palácio de Kensington, o bebé passará a ser conhecido como príncipe Louis de Cambridge.

As casas de apostas britânicas William Hill tinham apostado sobretudo em nomes como Albert, Arthur ou Frederick. O sexo da criança só foi conhecido no dia do parto (tal como aconteceu com os seus dois irmãos), o que fez com que também houvesse apostadores para nomes femininos: os que lideravam a tabela eram Mary, Alice, ou Victoria.

