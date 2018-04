Um cidadão português de 49 anos é suspeito de ter matado duas pessoas, na quarta-feira ao fim do dia, na cidade de Payerne, oeste da Suíça. De acordo com a imprensa local, as vítimas são uma mulher e um jovem, cujos cadáveres foram encontrados por uma unidade especial da polícia, que foi alertada por volta das 18h30 desse dia por vizinhos que ouviram uma série de tiros, segundo o jornal 20 Minuten. "Ainda estamos a aguardar pela identificação formal das vítimas, mas acreditamos que as três pessoas pertencem à mesma família", disse Arnold Poot, porta-voz da polícia do cantão de Vaud, o terceiro mais populoso do país e que integra a Suíça francesa ou romanda.

O gabinete do secretário de Estado, José Luís Carneiro, que se encontra no Brasil, disse ao PÚBLICO que ainda não tinha confirmação do sucedido e remeteu informações para mais tarde.

O mesmo jornal acrescenta que o suposto autor do duplo homicídio andou a monte, mas acabaria por se entregar às autoridades à noite. Arnold Poot informou que o mesmo é dono de armas, mas não revelou se alguma delas foi usada contra as duas pessoas. A família vivia num edifício residencial situado nas redondezas da estação de Payerne. Por precaução, o restante edifício habitacional foi evacuado, a rua foi encerrada e o tráfego ferroviário esteve suspenso entre as 19h e as 20h15 de quarta-feira, acrescenta a televisão RTS. A mesma estação televisiva diz que diversos vizinhos testemunharam terem ouvido "numerosos tiros".

A agência de notícias da Suíça SDA afirma que "uma das vítimas mortais morava naquele prédio". A polícia acredita que o caso seja o de um "drama familiar". Testemunhas citadas pelo 20 Minuten afirmam que eram frequentes as discussões entre o casal. Uma das vizinhas é citada pelo jornal 24 Heures dizendo que o homem não teria aceitado uma alegada separação do casal. O mesmo jornal especula sobre a possibilidade de se tratar de um duplo homicídio cometido por ciúme.

