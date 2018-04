Eurico Reis demitiu-se esta quinta-feira do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) em protesto com o acórdão do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucionais várias normas da lei da gestação de substituição e procriação medicamente assistida.

O juiz desembargador foi o presidente do CNPMA durante dois mandatos, sendo desde Março vogal daquele organismo. Assumiu na mesma altura a função de relator dos processos de gestação de substituição.

