Metade do título desta crónica é calendário. A outra metade vem de uma exposição recém-inaugurada no Museu Nacional da Imprensa, no Porto, a propósito de mais uma celebração da revolução dos cravos e intitulada 25 de Abril 44 capicua da alegria. É uma palavra muito ouvida e escrita, “alegria”, quando se recordam os dias em que a ditadura em Portugal se esfumou, como se nunca tivesse existido, e em que as ruas foram inundadas de gente de rosto aberto sem saber, nem querer saber, o que viria depois. Um dos maiores testemunhos desse espírito foi o 1.º de Maio de 1974, que um filme colectivo (e a cores, quando a televisão era ainda a preto e branco) veio a eternizar sob o nome de As Armas e o Povo. Foi uma alegria breve, porque depois vieram as contradições, os choques, a crueza da realidade. Mas esses instantes foram de tal modo fortes que ninguém os quis apagar da memória. Numa longa conversa com Eduardo Prado Coelho para a edição de Agosto/Dezembro de 1986 da Revista do ICALP (Instituto de Cultura e Língua Portuguesa), Sophia de Mello Breyner disse: “O 25 de Abril foi dos momentos de máxima alegria da minha vida. Foram dias que vivi em estado de levitação. Isso aliás aconteceu a muita gente. E está dito no poema que escrevi: ‘Esta é a madrugada que eu esperava/ O dia inicial inteiro e limpo/ Em que emergimos da noite e do silêncio/ E vivos habitamos a substância do tempo’.” Esse estado de levitação está também presente noutras datas e latitudes. Num filme recentemente exibido em Portugal (e cuja edição em DVD se aguarda com expectativa), No Intenso Agora, do brasileiro João Moreira Salles, são mostradas imagens do Maio de 68 francês, agora a celebrar 50 anos, onde a alegria era uma constante entre os jovens que na rua enfrentavam a polícia e desafiavam a ordem estabelecida. Não o azedume, não a cólera, não o ódio, mas a alegria. Há uma jovem a atirar uma pedra (ou um cocktail molotov, não é possível precisar) que exibe um sorriso largo como se estivesse numa festa. E numa outra cena, pedida de empréstimo a um documentário essencial sobre o Maio de 68, Grands Soirs e Petits Matins, de William Klein (Os Dias de Maio, na edição portuguesa da Midas), vê-se uma estudante, também sorridente, a dialogar ao telefone com uma mãe aflita por não saber do filho. “É verdade. Ele foi à manifestação no Boulevard St. Michel”, “Sim, volta esta noite”, “Sim, garanto que ele está vivo”, “Fique descansada, ele está bem”, “Sim, teremos cuidado”. “É a mãe do David”, comenta um dos estudantes presentes, também divertido, “há uma semana que ele não vai a casa”. De novo a jovem, no diálogo com mãe: “Digo-lhe que ligue amanhã de amanhã, se chegar tarde, combinado?”, “Se a coisa der para o torto, telefone-me e eu sossego-a. Combinado?” Os outros fazem comentários jocosos, riem-se. Ela tapa o bocal e interrompe-os, irradiando felicidade: “Calem-se, ela é muito simpática”.

Numa entrevista que concedeu a Ivan Nunes, no Rio de Janeiro, e que o P2 publicou neste 11 de Março (outra data histórica do processo revolucionário português, mas aqui já sem motivos para sorrir), João Moreira Salles dizia que o seu filme era uma investigação sobre a ideia de felicidade nos planos privado e público, numa “tentativa de entender como uma pessoa chega a perder a capacidade para a alegria”. Voltando a Sophia, e à já citada entrevista, também ela refere essa perda: “De facto fiquei em êxtase e foi como eu vivi. Mas ao mesmo tempo foi uma ocasião perdida, de uma maneira terrível, talvez porque não está na natureza das coisas cumprir aquilo que o 25 de Abril prometia... É um pouco como a adolescência que tem em si imensas possibilidades que depois se vão malogrando.” Um pouco como a adolescência: assim foi Abril, assim foi Maio. Aqui ou em França, pouco importa. A centelha da felicidade nasce de uma crença utópica que a realidade se encarrega rapidamente de fazer esmorecer. Ficam os testemunhos, e são tantos, para a história. Como os que podem ser vistos na exposição O Que Faz Falta é Agitar a Malta, inaugurada dia 24 no Barreiro, que a partir do nome de uma canção de Zeca Afonso exibe cartazes de protesto “de iniciativa espontânea e natureza artesanal” do arquivo Ephemera, com curadoria de José Pacheco Pereira (detentor daquele arquivo) e Helena Sofia Silva. Também neles se espelhará a alegria da sua breve criação. Para reflectir, nesta capicua da nossa memória colectiva.

