Manuel Lage substituiu João Vasconcelos como presidente da Comissão da Organização do Congresso (COC) do PS que se realiza na Batalha entre 25 e 27 de Maio.

Manuel Lage era já o número dois da comissão. A saída de João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria, acontece “exclusivamente por motivos pessoais”, explicou o próprio à agência Lusa, clarificando: “Na minha decisão não houve nenhum motivo de ordem política.”

Membro da Comissão Nacional do PS, nas últimas autárquicas Manuel Lage foi director de campanha do candidato do PS, Joaquim Raposo, à Câmara de Oeiras e integra a direcção da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL).

João Vasconcelos demitiu-se do Governo e foi constituído arguido na investigação do Ministério Público às viagens feitas a convite da GALP para assistir a um jogo da selecção nacional no Europeu de Futebol de 2016. O antigo governante tinha sido escolhido para presidir à COC para personificar a aposta numa nova geração e pelo seu perfil profissional, no qual se destaca a ligação às novas tecnologias e à nova economia, nomeadamente no sector das startups.

