Êxitos de Sócrates



Em seis anos de governo, Sócrates teve grandes êxitos. Os que ele mais apreciou, dos quais se vangloriou, foi a promoção do aborto (traiu o Presidente da República, a quem prometeu uma lei semelhante à da Alemanha) e o “casamento” entre pessoas do mesmo sexo. Com outras medidas e atitudes menores, contribuiu para continuar a destruição da família e de outros valores cristãos. E, claro, continuou a tarefa do socialismo de banir Deus da sociedade.

Em Junho de 2011, final do seu “reinado”, o Eurostat deu-nos a conhecer que Portugal tinha a maior desigualdade da UE (o PS estava no poder desde 1995...) e, pouco tempo depois, que o défice estava nos 11,2% - são, de facto, êxitos impressionantes. Quanto ao desemprego, conseguiu uma fantástica subida: de 6,7% (por altura das eleições de 2005, o nosso “herói” manifestou-se chocado por tão elevado desemprego e prometeu a criação de 150 mil novos empregos...) para 12,6% (nessa altura não estava chocado.! A dívida pública subiu de 62% do PIB em 2004 para 96,2% em 2010... Aqui fica um pequeno resumo de factos reais, históricos, que nos ajudem a pensar como construir um Portugal melhor.

Cândido Morais, Braga

Os deputados e a falta de moral

O reembolso de viagens de avião que vários deputados residentes nas ilhas dos Açores e Madeira, com excepção da deputada Rubina Berardo, recebem sem que tenham sido eles a pagar as referidas viagens provam, uma vez mais, que a honestidade moral não é uma preocupação de muitos deputados.

Em toda esta trapalhada também não ficaram nada bem na fotografia quer o Presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues, quer o líder parlamentar socialista Carlos César uma vez que defenderam que as posições assumidas pelos deputados não eram eticamente reprováveis. Como? Importam-se de repetir? Então uma pessoa recebe um reembolso referente a uma despesa não paga por ele e é tudo normal? A continuar assim, qualquer dia as pessoas honestas, cumpridoras, respeitadoras e eticamente responsáveis têm medo de sair à rua para não serem apontadas a dedo e consideradas "aves raras".

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Comportamento fraudulento

A constituição do antigo ministro da Economia Manuel Pinho como arguido no caso EDP é, salvaguardada a presunção de inocência, uma circunstância comprometedora para o Estado português. Por isso, gera estupefação o silêncio do governo socialista face à envolvência do visado que, para muitos, engordou as suas contas bancárias e desvirtuou o Estado de direito. Contexto com contornos bizarros e onde é fundamental uma acção musculada e impiedosa do poder judicial. É que no caso de existirem elementos de prova para a condenação não pode haver complacência com pessoas sem escrúpulos. Algo que, em meu entender, pressupõe o caminho mais plausível para a construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática.

Manuel Vargas, Aljustrel

