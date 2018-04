O Senado norte-americano confirmou esta quinta-feira a nomeação do actual director da CIA, Mike Pompeo, para o cargo de secretário de Estado.

PUB

O homem que o Presidente Donald Trump escolheu para substituir Rex Tillerson na liderança da política externa norte-americana teve um processo de confirmação atribulado, mas no final imperou a maioria do Partido Republicano e os cálculos eleitorais de alguns senadores do Partido Democrata.

No início da semana, a Comissão de Relações Internacionais do Senado deu o seu parecer positivo à nomeação de Trump e recomendou que Mike Pompeo fosse confirmado como secretário de Estado na votação que teve lugar esta quinta-feira.

PUB

Apesar de o Partido Republicano estar em maioria na Comissão de Relações Internacionais (graças à maioria que tem no Senado, de 51-49), o senador Rand Paul tinha dito que iria reprovar a nomeação de Mike Pompeo. Se isso acontecesse, a nomeação seguiria para votação no Senado com uma recomendação negativa – para se encontrar uma nomeação para um cargo executivo reprovada em sede de comissão e aprovada pelo Senado é preciso recuar até 1945.

Mas o republicano Rand Paul acabou por ceder antes da votação e juntou-se aos seus dez colegas de partido na Comissão de Relações Internacionais, que dessa forma conseguiram derrotar os votos negativos dos dez senadores do Partido Democrata.

Depois desse percalço, a confirmação de Mike Pompeo deixou de estar em causa. Rand Paul indicou que, afinal, iria aprová-lo esta quinta-feira, e a senadora Heidi Heitkamp, do Partido Democrata, já tinha indicado que iria fazer o mesmo. Como o Partido Republicano tem 51 senadores, contra 49 do Partido Democrata, não seria possível juntar votos suficientes para reprovar a nomeação de Mike Pompeo.

Para além de Heitkmap, outros dois senadores do Partido Democrata adiantaram há dias que também iriam votar a favor de Pompeo. Heidi Heitkamp, Joe Manchin e Joe Donnelly vão enfrentar em Novembro eleições difíceis, em estados onde Donald Trump foi o mais votado nas presidenciais de 2016.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final, Mike Pompeo teve 57 votos a favor e 42 contra (o senador republicano John McCain não esteve presente, por doença, mas já tinha anunciado o seu apoio). No ano passado, em Janeiro, Pompeo foi nomeado director da CIA com 66 votos a favor e 32 contra.

Na semana passada, em pleno processo de confirmação no Senado, o Presidente Trump revelou que Pompeo tinha viajado até à Coreia do Norte para se reunir com Kim Jong-un, um encontro que aconteceu "há semanas". Se o Senado não tivesse aprovado a nomeação de Pompeo, para além da crise política no país poderia ficar em causa também o andamento do processo de negociações entre os EUA e a Coreia do Norte – Trump e Kim deverão reunir-se entre finais de Maio e inícios de Junho, num local ainda não revelado.

Para além de Pompeo para a Secretaria de Estado, Trump nomeou John Bolton para conselheiro de Segurança Nacional, um cargo que não precisa de confirmação pelo Senado. Apesar de não serem vistos como duas pessoas próximas, Mike Pompeo e John Bolton defendem uma postura de maior agressividade por parte dos EUA nas negociações internacionais, o que levou os seus críticos a dizerem que o Presidente abriu uma "sala de guerra" na Casa Branca.

PUB