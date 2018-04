Alek Minassian, o homem de 25 anos suspeito de ser responsável pelo atropelamento intencional de várias pessoas em Toronto, no Canadá, estará ligado a um movimento de “celibato involuntário” que existe nas comunidades online. O movimento, constituído por homens solteiros que se sentem rejeitados pelas mulheres, representa uma ameaça real. Na segunda-feira morreram dez pessoas. O atropelamento causou ainda ferimentos a 15 pessoas.

Pouco depois do ataque, surgiu na página do suspeito do ataque uma publicação saudando o início da “Rebelião Incel”. O termo terá sido criado há cerca de duas décadas, por uma mulher, para se referir a um grupo de pessoas “involuntariamente celibatárias”, que funcionava como uma comunidade de apoio online para pessoas solteiras. O termo criou a expressão “incel”.

PUB

No entanto, agora a expressão ganha um novo significado, depois de ter sido adoptada pelo bizarro movimento. Conta Mike Wendling, autor do livro Alt-Right: do 4Chan à Casa Branca e jornalista da BBC, que o agrupamento se assemelha aos grupos supremacistas brancos, na medida em que se movimenta nas mesmas plataformas e recorre ao mesmo tipo de terminologia.

PUB

Por exemplo, os incel têm nomes para as figuras nas quais destilam o seu ódio. As Stacys, por exemplo, são as mulheres bonitas. Os Chads são os homens atraentes. Depois existem os Normies¸ as pessoas que não são necessariamente atraentes, mas que conseguem encontrar um par amoroso. Os Incels são o grupo que não consegue encontrar ninguém no campo amoroso e/ou sexual e por isso tornam-se violentos contra quem consegue.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os incel atacam tudo e todos. Culpam os Chads por terem sexo com demasiadas mulheres. O que consideram um problema de poligamia, escreve o Guardian. Não obstante, para eles, o maior problema são as mulheres. E entre as ideias de ataques e “vinganças” discutem punições para estas mulheres, como violações em grupo, ou dicas de como perseguir mulheres, sem serem noticiados. A culpa está no feminismo e no controlo contraceptivo, atiram os incel.

Apesar de não se saber a dimensão do movimento e quantos membros terá, o jornalista da BBC acredita que “não se trata de um pequeno grupo no Reddit”. “É grande. É substancial. É um movimento que atrai dezenas de milhares de pessoas que visitam estas plataformas e estes são locais seguros para eles”, acrescenta.

Obcecados com o seu aspecto físico, dividem-se entre “alphas” e “betas”. Adoptam as expressões usadas pelos movimentos de luta pela igualdade ou direitos civis, mas subvertem-no para afirmar que “os homens solteiros são tratados como lixo e isso tem de parar”. Dizem ainda que “as pessoas no poder, as mulheres, podiam mudar isto, mas recusam-se a fazê-lo. Têm sangue nas mãos”, lia-se numa das publicações, na manhã desta quarta-feira, após o ataque de Toronto. Comparam a sua virgindade a uma discriminação semelhante ao apartheid. A estratégia para conseguir uma mulher, é, defendem, fazê-las sentir inseguras. Daí à escalada para uma ameaça mortal, é um curto salto. Por isso, os especialistas alertam que o papel deste movimento no ataque de Toronto não deverá ser diminuído.

PUB