O que veria se se fizesse passar por turista na sua própria cidade? Esta semana, o jornalista João Pedro Pincha conversa com Bernardo Gaivão, que se define como "turista profissional" e escreveu sobre a sua experiência a fazer-se passar por estrangeiro no ensaio Turista Infiltrado, lançado em Setembro do ano passado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

Subscreva o programa Com Tempo e Alma no iTunes, no SoundCloud e nas aplicações para podcasts. Descubra mais programas do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

