Os miúdos ainda estão vestidos com o pijama, mas só precisam de calçar as botas, abrir a porta deslizante da carrinha e já podem ir saltar lá para fora, enquanto lhes preparamos o pequeno-almoço. No horizonte, hoje, temos uma praia deserta, falésias de cortar a respiração e mar a perder de vista. Amanhã, por esta hora, o cenário já vai ser diferente. Estaremos numa praia fluvial, onde as margens estão carregadas de pequenas florzinhas, a água da barragem está praticamente parada, a espelhar um sol que se levantou há pouco e um céu cheio de nuvens que parecem farrapos de algodão doce.

PUB

Mas a rotina será a mesma: os miúdos levantam-se, deslizam a porta da carrinha e já podem começar a queimar energias em plena natureza. Enquanto o pai prepara o pequeno-almoço, a mãe desfaz os quartos, as camas transformam-se em sofás, a mesa ao centro prepara-se para a primeira refeição do dia. Não há pão fresco, mas há fogão e um grelhador para torrar pão, há leite no frigorífico e pacotes de cereais e peças de fruta no armário por cima das nossas cabeças. Estamos a postos para começar um novo dia. E continuar viagem estrada fora (quanto menos se usarem as auto-estradas melhor) a bordo da nossa “casinha com rodas”.

Pode ser sempre assim, durante dois ou três dias, durante uma ou duas semanas, durante um mês inteiro. A proposta que hoje deixamos é para pensar numa roadtrip para um dos próximos fins-de-semana prolongados, ou até para as próximas férias grandes. Quando fizer as contas a quanto vai pagar por umas férias numa caravana lembre-se que está a somar num único item três despesas diferentes: o aluguer de um automóvel, o custo do alojamento, as refeições que pagaria em restaurantes. E depois há coisas que não têm preço: a alegria dos miúdos.

PUB

Há varias empresas em Portugal onde alugar uma autocaravana. Para todos os gostos e de quase todos os feitios, desde as populares “pães de forma” até aos exemplares bem mais extravagantes — sim, já sabemos, o objectivo não é dar nas vistas, é aproveitar a vista, mas percebe-se a vontade que se sente de dizer qualquer coisa do género: ei, olhem para nós, estamos aqui e somos felizes.

Há muitas vantagens em viajar numa “casa com rodas” — a começar na liberdade que permite, a de ir para onde se quiser (não há regras, não é obrigatório ter um itinerário, não há horários para cumprir nem transportes públicos para apanhar), passando pela possibilidade de decidir parar e estacionar onde lhe apetecer (isto é particularmente verdade sobretudo para as caravanas que estão equipados com sanita química), até terminar no conforto que é ter tudo o que precisa sempre ali à mão (kit primeiros socorros, brinquedo do mais novo, livro do mais velho, etc).

Não escrevemos a palavra conforto em vão. Essa pode ser a dúvida de muitas famílias: quão confortável pode ser partilhar um espaço reduzido durante dias seguidos? Pode ser muito confortável, até. Uma caravana é uma caravana (apesar de algumas parecerem por fora maiores do que um apartamento — deixam-me exagerar um bocadinho?), mas a verdade é que já experimentei três diferentes, noutros tantos países, e por mais diferenças que haja na organização do espaço interior, a funcionalidade é um denominador comum a todas. E todas trazem kit de cozinha, kit de limpeza e kit de lençóis ou sacos-cama.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois há questões como esta: mas afinal onde é que se toma banho? E onde é que se põe a carregar o telemóvel? Há mesmo sítio para lavar a loiça? Conseguimos sobreviver sem televisão? Tudo tem uma resposta, e, no meu entender, suficientemente atractiva e convincente.

Empresas Indie Campers Tem seis modelos de autocaravanas para alugar, desde as compactas urbanas até às chamadas Motorhomes. Como diz o ditado, no meio está a virtude: os veículos intermédios são suficientemente grandes para lá caber com conforto uma família de quatro elementos, mas suficientemente pequenos para poderem ser conduzidos conduzida com naturalidade, sem pensar que está a bordo de um camião. A Indie Campers tem ainda outra vantagem: é perfeita para quem pensa em roadtrip alargadas na Europa. Porque pode levantá-la no depósito de Lisboa ou Porto e deixá-la em Espanha, França, Suíça, Itália, Áustria, etc. A Indie Campers é uma start-up portuguesa que já tem caravanas a circular em 13 países e ilhas da Europa (por exemplo, Sardenha e Sicília). Os preços começam nos 80 euros por noite.

Site West Cost Campers Foi fundada há meia dúzia de anos por um antigo delegado de propaganda médica. A mulher, engenheira do ambiente, veio dar-lhe uma mãozinha e hoje têm uma pequena frota para circular em Portugal e Espanha. Têm quatro modelos de caravanas, uma lista quase interminável de extras para as personalizar. Foi das primeiras empresas a oferecer quilómetros ilimitados, com tudo de bom que isso implica. O aluguer, em época baixa, pode começar nos 60 euros por noite.

Site Siesta Campers As férias de infância de Lloyd, o fundador desta empresa que montou sede em São Brás de Alportel, em plena serra algarvia, foram passadas a bordo de VW Camper, de 1971. Foi nela que percorreu a Europa, habituou-se a “viver na estrada” e foi na estrada que conheceu a companheira, Claire. A primeira autocaravana de Claire e Loyd foi construída em 1996, na base de um autocarro Commer, de 1960. Sendo “designers, artistas, mecânicos e sonhadores” importaram a sua primeira VW vintage de Nova Iorque, em 2005. À sombra de uma alfarrobeira, no seu jardim, começaram a restaurá-la para vencer um concurso vintage, e este veículo permanece na frota da Siesta até hoje. A frota tem nove elementos, e os preços começam nos 60 euros por dia se a utilização prevista estiver limitada ao Algarve.

Site

Há autocaravanas com chuveiro incluído (confirme, apenas, se a água quente funciona sem o veículo estar ligado a uma tomada eléctrica ou não); para as que não têm chuveiro, recomenda-se passagens com frequência em parques de campismo. Nessa altura aproveita também para carregar as baterias do carro — o que significa renovar a autonomia do frigorífico e de todos os equipamentos electrónicos que viajam a bordo. Se há sítio para lavar a loiça? Sim, há — não conte é com muito espaço para a deixar escorrer, o melhor é limpá-la e arrumá-la de imediato. Essa é, também, uma das vantagens de viajar assim: a parte formativa que chega para todos. Com desorganização, ninguém se entende. E se conseguimos sobreviver sem televisão? Claro que sim. Aliás, agradece-se a possibilidade de os jogos de tabuleiro saírem das gavetas lá de casa.

PUB