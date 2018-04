A Auto MAG, uma revista semanal sobre automóveis, chega nesta quinta-feira às bancas, para tentar ocupar o lugar deixado vazio pela Autohoje, revista que acabou em Novembro do ano passado com a falência da Motorpress Lisboa.

PUB

A nova publicação tem o mesmo director (Sandro Mêda) e parte da equipa da extinta Autohoje: José Ribeiro, editor de desporto; Rui Reis, editor de ensaios; e Sérgio Sousa, director de arte.

“A linha editorial segue a estratégia desenvolvida nos últimos anos no Autohoje, ainda que o design seja totalmente diferente e se pretenda evoluir, incluindo, uma linha de informação também focada na mobilidade, sem perder o foco às áreas automóvel a que sempre nos dedicámos”, explica Sandro Mêda, que é um dos quatro sócios da empresa (Papertigers) que edita a nova revista, que será gerida também por António Morais Sarmento.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com uma tiragem de 19.000 exemplares, a Auto MAG apresenta-se com o objectivo de cobrir “o que de mais relevante acontece no sector automóvel e nas áreas de mobilidade, tanto nas suas formas mais tradicionais e históricas, como nas mais recentes e inovadoras”, diz um comunicado enviado às redacções.

Já em Março outra parte da ex-redacção da Autohoje tinha lançado uma nova publicação, a Auto Drive, uma revista quinzenal que sai igualmente às quintas-feiras.

Dirigida por Pedro Silva, a Auto Drive integra outros ex-jornalistas da Autohoje, como Pedro Nascimento e Bruno Costa Silva.

PUB