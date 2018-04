Um comboio de mercadorias descarrilou na tarde desta quinta-feira pelas 16h55 na linha da Beira Alta, entre as estações de Gouveia e Contenças (concelho de Mangualde). Não houve feridos, mas a linha encontra-se interrompida, estando a CP a preparar transbordo rodoviário alternativo.

O descarrilamento aconteceu com uma composição da Medway (antiga CP Carga) - conhecida na gíria ferroviária por “comboio do IKEA” por transportar produtos daquela marca - que vinha de Vilar Formoso para Alfarelos. O 9.º vagão do comboio saltou dos carris, mas os danos não são muito elevados.

Uma equipa do GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários) está a caminho do local.

Este é o quarto descarrilamento na linha da Beira Alta este ano. Nos últimos quatro anos houve dez comboios que descarrilaram nesta linha, mas só dois eram de passageiros. Nunca houve feridos.

