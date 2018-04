Telma Monteiro conquistou nesta quinta-feira a medalha de bronze na categoria -57kg do Campeonato da Europa de judo, que decorre em Telavive, Israel. A atleta portuguesa acabou por chegar ao pódio através da repescagem.

No primeiro combate do dia, a judoca de Almada derrotou a israelita Maayan Greenberg, impondo-se novamente na eliminatória seguinte à croata Tena Sikic. No combate que decidia a vencedora da poule D, Telma Monteiro foi derrotada pela kosovar Nora Gjakova e foi atirada para as repescagens.

Era a última oportunidade da portuguesa para chegar ao pódio. Logo no arranque, bateu a húngara Hedvig Karakas, vencendo, por último, por ippon, a francesa Sarah Leonie Cysique para chegar ao terceiro lugar e arrecadar a 12.ª medalha em outras tantas participações em Campeonatos da Europa (seis de ouro, uma de prata e agora cinco de bronze).

