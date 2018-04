O defesa-central alemão Jérôme Boateng vai falhar o resto da época no Bayern Munique, assumiu esta quinta-feira o futebolista. "Nos restantes jogos da temporada vou apoiar a equipa da melhor maneira possível. Obrigado pelos votos de boa recuperação", escreveu no Twitter.

De acordo com o clube bávaro, Boateng sofreu uma lesão nos adutores da perna esquerda, sem contudo especificar o tempo de recuperação. A imprensa alemã, contudo, avança com uma estimativa de quatro a seis semanas, quando faltam cerca de sete semanas para o arranque do Campeonato do Mundo.

Boateng foi uma das três baixas do jogo com o Real Madrid, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O holandês Arjen Robben tem uma lesão muscular, enquanto o espanhol Javi Martínez sofreu um traumatismo na cabeça que o vai impedir de treinar nos próximos dois dias.

Für die restlichen Spiele in dieser Saison werde ich meine Mannschaft so gut es geht supporten. Danke für die vielen Genesungswünsche! ???? @FCBayern — Jerome Boateng (@JB17Official) April 26, 2018

