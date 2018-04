Apesar das tácticas, dos jogadores galácticos e das transferências milionárias, também há lugar no futebol para a superstição. Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, leva à letra o ditado futebolístico que diz: “quando se ganha não se mexe”, e depois da vitória merengue, por 2-1, na deslocação a Munique, na edição da Liga dos Campeões de 2016/2017, decidiu repetir, na deslocação à Baviera deste ano, todos os "rituais" do ano anterior.

O francês exigiu ficar no mesmo hotel onde o Real Madrid se tem alojado quando se desloca à cidade alemã, desde 2014. A outra exigência culminou com um pedido à UEFA para jogar com o equipamento alternativo (preto). Este equipamento foi o mesmo usado no jogo do ano passado. O organismo que gere o futebol europeu acedeu ao pedido, segundo noticia a Marca.

E as superstições não se ficaram por aqui. Para a conferência de imprensa de lançamento do jogo, Zidane elegeu o mesmo jogador do ano passado: Tony Kroos, como informa o Depor. Esta escolha baseia-se na relação que o jogador tem com o clube da Baviera, e ainda por ter como língua materna o alemão. A quarta exigência supersticiosa foi a de sugerir que a comitiva do Real Madrid viajasse exactamente com a mesma tripulação de 2017.

E o resultado deste ano (2-1), igual ao de 2017, só serviu para reforçar as crenças de Zidane. Apesar da entrada em falso, com o Kimmich (28’) a adiantar os alemães no marcador, o Real Madrid conseguiu reerguer-se antes do intervalo e chegou à igualdade por Marcelo aos 44’. A reviravolta dos espanhóis confirmou-se aos 56’, quando Marco Asensio, numa transição rápida, fixou o resultado em 2-1.

O jogo da segunda-mão das meias-finais está marcado para as 19h45 da próxima terça-feira, dia 1 de Maio, no estádio Santiago Bernabéu.

