“Ele era um pilar da Magnum, o padrinho de toda uma geração de fotojornalistas mais jovens. Nascido no Irão, e depois radicado em Paris, era um cidadão do mundo, onde não deixou de documentar as suas guerras, os seus desastres, as suas crenças. O seu desaparecimento provoca-nos uma tristeza imensa. Possam os deuses e os anjos de todas as grandes religiões deste mundo que ele fotografou com tanta paixão acompanhá-lo”.

PUB

O comunicado com que a agência Magnum noticia que o seu fotógrafo Abbas (1944-2018) morreu na quarta-feira, em Paris, não pode ser mais eloquente. Desaparece um dos grandes foto-repórteres da actualidade, que numa carreira de seis décadas registou para a História – “Estou a fazer História”, respondia ele, muitas vezes, quando questionado no palco dos grandes acontecimentos mundiais: a Guerra no Vietname, a Revolução Iraniana de 1979, o conflito no Médio Oriente, a luta contra o Apartheid na África do Sul, e o fenómeno das religiões em diferentes partes do planeta.

Durante uma vida dedicada ao fotojornalismo, mas também à reflexão e à escrita sobre os lugares e os acontecimentos que ia registando com a câmara, Abbas (nome árabe que tanto significa "austero", como "arrogante" ou mesmo "leão") viajou e trabalhou em três dezenas de países em quatro continentes, onde fotografou guerras e revoluções no Biafra e na Bangladesh, na Irlanda do Norte e em África, no Chile e em Cuba.

PUB

“É por que o mundo é a cores que eu o fotografo a preto e branco”, dizia Abbas sobre a sua opção estética. Mas, “com ele, o preto e branco ganhava uma expressividade imediata, dramática, comunicante e, por isso, universal”, escrece Valérie Duponchelle no obituário que lhe é dedicado na edição desta quinta feira do jornal Le Figaro.

Irão e exílio

Abbas nasceu em 1944, no Irão, mas cresceu na Argélia, onde o pai era se tornou líder da comunidade Baha’i, religião monoteísta que professava a união espiritual da humanidade. Talvez tenha nascido aqui o seu interesse pelo fenómeno das religiões, e dos seus impactos nos eventos sociais e políticos que haveria depois de acompanhar, estudar e documentar toda a vida.

Regressou ao seu país natal na década de 70, e acompanhou de perto, e fotografou, a Revolução liderada pelo ayatollah Khomeini, em 1979. “Ao cobrir a revolução iraniana durante dois anos, apercebi-me de que a vaga de paixão religiosa provocada por Khomeini, longe de se limitar às fronteiras do Irão, iria expandir-se por todo o mundo muçulmano”, disse em entrevista à BBC. “Eu sabia que essa seria a única vez na minha vida em que eu estaria implicado num acontecimento desde o seu início”, acrescentou.

Nos anos a seguir à revolução, auto-impôs-se um espécie de exílio pessoal relativamente ao seu país, ao qual iria regressar apenas em 1997. Dessa experiência, saiu o livro Iran Diary, 1971-2002, uma visão crítica da história do país num registo de quase diário íntimo.

Depois do islamismo, Abbas interessou-se, no começo do novo milénio, pela observação e estudo de outras religiões. Em 2000, publica Faces of Christianity: a photographic journey, a acompanhar uma exposição itinerante sobre esta religião como fenómeno espititual, ritual e político.

Seguem-se incursões pelo animismo, pelo budismo e, mais recentemente, pelo hinduísmo – demanda que deixou também registada noutro livro, God’s I’ve seen, que a Magnum apresenta como “o ponto culminante do seu trabalho sobre as religiões”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na fotografia, Abbas terá descoberto a sua vocação quando, em 1968, participou numa road trip em Nova Orleães, nos Estados Unidos. Foi aí que se tornou “um profissional”, confidenciou o próprio aos colegas da agência, para a qual entraria apenas em 1981, depois de ter passado pelas congéneres SIPA (1971-73) e Gamma (1974-80).

“Ainda criança, eu tinha uma imagem heróica do jornalista: viajavas, ias à guerra, cobrias os acontecimentos históricos”, escreveu Abbas em 2017, revisitando a carreira, em que viveu o trabalho do repórter fotográfico como o de um romancista.

“O fotógrafo será sempre, para mim, aquele que escreve com a luz”, disse também o foto-repórter, que, noutra ocasião, acrescentaria: “Quando me perguntam quem são os fotógrafos que me influenciaram, digo Rembrandt, Picasso, Cézanne, Caravaggio, Velasquez”.

PUB