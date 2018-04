Do mesmo canal que deu Sharknado ao mundo. Este não é um bom ponto de partida para apresentar Happy!, uma produção original da SyFy e cuja primeira temporada está disponível desde esta quinta-feira no serviço de streaming Netflix. Porque Happy!, com toda a sua inverosimilhança, está longe de ser um tornado de tubarões, que é como uma anedota que perde a piada na primeira vez que se ouve (e já vai em seis filmes a contar a mesma anedota). Vale bem mais a pena, acreditem, ver este noir ultraviolento sobre uma dupla formada por um assassino a soldo e um pequeno unicórnio azul voador na perseguição a um Pai Natal maligno que rapta crianças.

Num universo dominado pelas adaptações de BD mais ou menos convencionais dos super-heróis da Marvel e da DC, este Happy! é uma viagem ao lado negro dos comics, em que o mundo, nas palavras do seu criador Grant Morrison, é um “inferno niilista a mergulhar na entropia”. Publicado em 2013 pela Image Comics, a mesma editora de Spawn e The Walking Dead, Happy! junta o tipo mais cínico do mundo, um ex-polícia alcoólico transformado em assassino chamado Nick, à criatura mais ingénua do mundo, o tal unicórnio voador que dá o título à série e que é o amigo imaginário da filha do ex-polícia.

Foi o próprio Morrison, um escocês com longa e distinta carreira na BD, a supervisionar esta adaptação televisiva (spoiler alert: trocadilho fácil já a seguir) muito feliz de Happy! Faz lembrar um bocadinho Roger Rabbit, pela junção de animação e imagem real em tons de filme noir, e também pela relação entre Nick e Happy, um desiludido com o mundo e de tendências suicidas, o outro que vê sempre as coisas pelo lado optimista, uma pequena luz de esperança no meio do inferno. Mas também remete para o universo violento e pessimista de Watchmen, a celebrada obra do eremita Alan Moore.

A relação entre Nick e Happy é transportada na perfeição pelos seus intérpretes ao logo desta primeira série de oito episódios e que terá continuação em, pelo menos, mais uma temporada. Christopher Meloni é um triunfo de casting com a sua composição do assassino sempre meio alienado e que tem de superar o seu niilismo para salvar a filha que não conhecia. Também um triunfo é a escolha do comediante Patton Oswalt para dar a voz à pequena criatura imaginária e inocente que parece saída de um filme de Walt Disney, mas que, ao segundo episódio, já está a cheirar cocaína.

