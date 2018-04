A casa de John Hoatson é um santuário dedicado à princesa Diana, com tudo, desde um retrato do dia de casamento a uma boneca de pelúcia, além de réplicas em miniatura de sapatos que usou no dia em que casou com Carlos, o filho de Isabel II.

Em criança, Hoatson era um entusiasta da história americana, coleccionando antiguidades relacionadas com o primeiro presidente dos EUA, George Washington. Mas, a 29 de Julho de 1981, dia do casamento de Carlos e Diana, o norte-americano tornou-se num viciado em família real britânica, a começar por Diana.

"Na manhã do casamento real, a minha mãe acordou-me e disse-me que eu precisava de assistir à cerimónia por razões históricas", conta John Hoatson, em sua casa, rodeado por objectos de sua colecção. "Eu fiquei fascinado com eles porque ainda usavam carruagens e tinham toda aquela pompa, mesmo depois de tantos séculos passados", explica o homem, que é solteiro.

Uma das paredes de sua pequena casa em Pompano Beach, na Flórida, está coberta por uma fotografia a preto e branco de Diana. Um retrato de parede de Diana e Carlos no dia do casamento encontra-se nas proximidades e um documentário da National Geographic sobre a vida da princesa está em um loop em sua televisão.

Outros itens incluem cartões assinados, anotações manuscritas, bugigangas de porcelana com o brasão da família Windsor, réplicas minúsculas de sapatos, bonecos de pelúcia, canecas, pratos e tigelas com a imagem de Diana. Hoatson até tem um pedaço de sabonete que Diana terá usado numas férias no Caribe.

O homem tem ainda uma fatia do bolo de casamento de Carlos e Diana, que se encontra na caixa original e adquiriu num leilão por 300 dólares ( euros), em 2004. "Foi quando Diana se tornou um membro da família real", acrescenta.

Com o casamento do segundo filho de Diana, Harry, a aproximar-se, Hoatson está preparado não só para fazer uma festa de celebração, mas também para começar a comprar recordações de 19 de Maio, o dia que Herry e Meghan Markle vão casar.

