O príncipe Harry pediu ao irmão mais velho, William, para que seja seu padrinho de casamento no próximo dia 19 de Maio, quando se casar com a actriz norte-americana Meghan Markle, informou o gabinete do Palácio de Kensington em comunicado, nesta quinta-feira.

Recorde-se que Harry foi o padrinho de William, quando este casou em 2011 com Kate Middleton. O duque de Cambridge está "ansioso" por apoiar o seu irmão no dia do casamento, na Capela de São Jorge, em Windsor, acrescentou ainda o Palácio de Kensington.

No início desta semana, William e Kate, cujos títulos oficiais são o de duque e duquesa de Cambridge, comemoraram a chegada de seu terceiro filho.

