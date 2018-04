“Pisco”, o último preso libertado da PIDE, continua a levar cravos às escolas

Jorge Carvalho foi o último preso político a ser libertado pela PIDE no Porto. Os dias de luta, a cela e a tortura no país a preto e branco. E depois a liberdade sonhada. Viagem ao 25 de Abril — e ao que ficou por cumprir pelas palavras de "Pisco", o lutador anti-fascista que continua a explicar aos mais novos o sonho de um país sem amarras.



Um trabalho das jornalistas Beatriz Silva Pinto, Mariana Correia Pinto e do fotojornalista Manuel Roberto.