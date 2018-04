Um incêndio que deflagrou nesta quarta-feira pelas 19h50 ameaçou várias casas na freguesia de Silvares, concelho de Guimarães. De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, à hora de publicação desta notícia, as habitações não se encontravam ameaçadas pelas chamas, mas o perigo ainda não tinha passado. Pela mesma hora, cerca de 70 bombeiros combatiam um fogo na freguesia de Cerva, concelho de Ribeira de Pena, em Vila Real.

O incêndio terá começado com uma queimada que se descontrolou, mas os bombeiros ainda se encontram no terreno, pelo que ainda não existe uma confirmação oficial, adiantou a mesma fonte ao PÚBLICO.

Pelas 23h30, o incêndio encontrava-se a ser combatido por 33 operacionais e nove viaturas, com duas frentes activas. Já à meia-noite, as últimas informações apontavam para uma evolução favorável do controlo das chamas.

Também no incêndio de Vila de Outeirinho e Seixinhos, o fogo "esteve perto de casas, mas conseguiu resolver-se a situação", informou o comandante Jorge Campos, dos Bombeiros Voluntários de Cerva. O alerta foi dado pelas 17h30.

Segundo o comandante Jorge Campos, "para chegar à frente de fogo os acessos são difíceis e o vento está a dificultar", mas "o combate às chamas está a correr bem".

