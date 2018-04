Sessão solene de comemoração do 25 de Abril abre com discurso de Ferro Rodrigues. Marcelo Rebelo de Sousa encerra a cerimónia. André Silva (PAN), José Luís Ferreira (Os Verdes), Paulo Sá (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Isabel Pires (BE), Elza Pais (PS) e Margarida Balseiro Lopes (PSD) dão voz aos partidos.