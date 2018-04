Nesta casa 2018 foi declarado como o ano contra as moscas. Em épocas passadas temos combatido com ventoinhas, raquettes eléctricas e ripas nojentas de papel pegajoso. As moscas ganharam. Nós perdemos.

Pensa que só tem duas moscas em casa? Desengane-se. Esse é só o primeiro casal. Já fornicaram e já desovaram. Amanhã poderão nascer mais 50 mosquinhas que multiplicar-se-ão espectacularmente, fornicando e desovando com resultados cataclísmicos. Acabou-se.

Este ano vai ser o ano das armas químicas. Trata-se de encontrar os cheiros de que nós gostamos, mas que as moscas odeiam. O carácter abjecto da mosca é demonstrado pelo facto de odiar manjericão, hortelã e alfazema. Uma pessoa que esteja a comer uma pizza margherita acompanhada por um mojito só precisa de aplicar umas gotas da colónia Lavanda da Ach.Brito para ficar nauseabunda para as moscas.

Os vasinhos de manjericão são baratos e espalham-se pela casa. “Encham os pulmões, bitches, que este ano os Santos Populares começam no 25 de Abril e duram até ao 25 de Novembro!”

As moscas odeiam citrinos, desprezando cocktails e tudo o que é civilizado nesta vida. Têm horror aos anti-sépticos porque estão apaixonadas por coisas infectas. A verdade é que só gostam de merdas.

Tomem lá óleo essencial de eucalipto, por sinal o mais barato de todos. Tomem lá óleo de cravinho que põe as moscas a espetar as línguas preparando para o vómito. Para um dia especial espete cravinhos em metades de limão. Elas virar-lhe-ão as costas, desgostadas.

