44 anos do 25 de Abril

PUB

Nos 44 anos do libertador 25 de Abril continuamos longe de bastantes dos seus objectivos de justiça social, de qualidade de vida, de desenvolvimento, com mais democracia e liberdade. Muito continua por fazer.

Os serviços públicos que devem promover a qualidade de vida dos cidadãos e também a qualidade da democracia são constantemente afectados. A lógica de favorecer interesses privados induz em coma quase permanente a saúde, põe em causa o direito à habitação e estrangula a cultura. A escola pública é constantemente desvalorizada. As razões essenciais para tal estado de coisas são os interesses capitalistas que suportaram e toleraram a ditadura que o 25 de Abril derrubou e que nestes 44 anos conseguiram sempre influenciar o poder político. O caminho é resistir, lutar e votar por uma alternativa.

PUB

Ernesto Silva, V.N. Gaia

Quase tudo perdido

Com certeza que há muita gente que enaltece o 25 de Abril de 74, animada num floreado encravado de vermelho. Mas com certeza que há muitos outros que sentir-se-ão frustrados com a caminhada que esse Abril os obrigou a calcorrear. A Revolução provou-nos até hoje que serviu para enriquecer ainda mais os ricos e agravar as condições dos pobres.

É verdade que o analfabetismo diminuiu, mas a ignorância mantém-se e dói mais. Os muros são mais visíveis sempre que chegamos à burocracia e ao pedido de ajuda para os ultrapassar. É verdade que nem tudo foi mau durante estes anos de criações públicas para privado ver, privilégios e indemnizações chorudas para quem as soube embolsar, mediocridade no poder local e central, precariedade a rodos, etc... O 25 de Abril foi o que foi, não é?

Joaquim A. Moura, Penafiel

Que viva sempre o 25 de Abril!

O 25 de Abril é o marco mais glorioso e libertador da nossa quase milenar História. Como consequência, as colónias conquistaram a independência. As liberdades de expressão e reunião voltaram. A liberdade de imprensa implementou-se e nunca mais o lápis azul da censura obrigou os jornalistas a reescreverem os trabalhos jornalísticos. Destaque-se que, das maiores vitórias que Abril trouxe, foi permitir a proliferação de partidos políticos e um modelo democrático plural assente no escrutínio eleitoral. Daquele marco esperançoso e auspicioso, que resta? Pouco. O 25 de Abril valeu e continua a valer a pena.

Vítor Colaço Santos, Areias

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O 25 de Abril revê-se nos ganhos da “geringonça”

Li no PÚBLICO que o PS não fará mais acordos com o PSD, passando a negociar na AR, o que for caso disso. Parece-me uma posição sensata e inteligente. Acresce que o BE e o PCP, que já não vêem com bons olhos os acordos pontuais com o PSD, dificilmente aceitariam o que diriam ser a ambiguidade permanente do PS. Ao fazer a separação das águas, o PS reafirma, claramente, a sua preferência pelo acordo de esquerda, tal como Costa disse no último debate quinzenal. O país só ganha com esta clarificação estratégica e o PS, nos seus 45 anos, deu a si próprio a melhor prenda. O 25 de Abril revê-se nos ganhos políticos e sociais da “geringonça”.

Simões Ilharco, Lisboa

PUB