Um tribunal de Copenhaga condenou esta quarta-feira a prisão perpétua Peter Madsen, dando como provado que este engenheiro e inventor dinamarquês de 47 anos assassinou a jornalista sueca Kim Wall, de 30 anos, no passado Verão, no seu pequeno submarino Nautilus.

PUB

“O tribunal foi unânime em chegar a este veredicto”, disse a juíza Anette Burkø, citada pelo jornal The Guardian, acrescentando ter havido “evidências claras de que o acusado mostrou interesse em matar e desmembrar pessoas”.

O caso, ocorrido a 10 de Agosto do ano passado, emocionou a opinião pública na Dinamarca (e não só), quando surgiu a notícia do desaparecimento da jornalista sueca. E mais ainda quando, cerca de duas semanas depois, o corpo da jovem foi encontrado no mar perto de Copenhaga, decapitado e desmembrado.

PUB

Kim Wall tinha embarcado com Peter Madsen no pequeno submarino de 17 metros deste com o objectivo de realizar uma reportagem sobre o inventor. E as suspeitas recaíram sobre o navegador logo que se soube do desaparecimento da jornalista.

O acusado começou por dizer que Wall tinha ficado em terra, mas a seguir admitiu a sua morte na embarcação, alegando, no entanto, que ela teria ocorrido acidentalmente, quando a jornalista foi atingida pela escotilha. Tê-la-ia, depois, lançado ao mar.

No decorrer do julgamento, que se prolongou por 11 sessões distribuídas por sete semanas, Madsen foi mudando sucessivamente a sua versão dos acontecimentos, e alterando mesmo o seu comportamento em tribunal. A conclusão a que este agora chegou foi que o dinamarquês foi culpado de homicídio premeditado, agressão sexual agravada e profanação de cadáver. Na verdade, Madsen não só terá violado e assassinado Kim Wall como depois a decapitou, desmembrou e lançou ao mar, com o objectivo de esconder as provas da sua morte.

Nas declarações finais no tribunal, o procurador público Jakob Buch-Jepsen alegou que o acusado não só tinha torturado e assassinado Wall para cumprir as suas fantasias sexuais, como acrescentou não ter palavras para descrever um acto “tão horrível e repugnante”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já a advogada encarregada da defesa de Madsen, Betina Hald Engmark, apostou em invocar a falta de provas concludentes do crime. “A acusação apresentou uma história de terror, mas sem factos”, disse a advogada, segundo o relato do Guardian – que com mais de uma centena de outros outros órgãos de informação provenientes de 15 países acompanhou em directo o veredicto do tribunal de Copenhaga.

Quando chamado a fazer uma declaração após a sentença, Peter Madsen lamentou o sucedido. “A única coisa que quero dizer é que sinto muito, muito, pelo que aconteceu”, disse.

Madsen e a sua advogada têm agora 14 dias para recorrer da sentença junto do Supremo Tribunal da Dinamarca.

PUB