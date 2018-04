A lusodescendente ferida no atropelamento em Toronto, no Canadá, que provocou 10 mortos na segunda-feira, é canadiana e não tem nacionalidade portuguesa, comunicou nesta quarta-feira fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Os serviços consulares de Portugal em Toronto contactaram "a família da lusodescendente que foi ferida" e apurou que Mavis Justino, um dos 15 nomes que integram a lista de vítimas com ferimentos no incidente, não é portuguesa, tem nacionalidade canadiana".

"Os pais são naturais dos Açores e a lusodescendente ferida em Toronto nasceu no Canadá", acrescentou a mesma fonte, sublinhando que Mavis Justino, a quem o Consulado de Portugal em Toronto transmitiu "desejo de rápida recuperação", tem "todo o apoio das autoridades canadianas".

Mavis Justino é filha de pais portugueses, naturais da ilha Terceira.

"Gostava de agradecer a todos aqueles que me enviaram mensagens de preocupação e de amor", escreveu Mavis Justino, na rede social Facebook.

A vítima, com "um longo processo de recuperação", sublinhou ainda o facto de ter "conseguido sobreviver".

O suspeito do atropelamento, Alek Minassian, foi acusado na terça-feira da morte de 10 pessoas e da tentativa de homicídio de 15 outras no atropelamento de segunda-feira.

Um juiz de Toronto decidiu na terça-feira levar a julgamento Alek Minassian, que não apresentou qualquer recurso nem contestou nenhuma das acusações e terá de comparecer em tribunal, para julgamento, em 10 de Maio próximo.

As fotos e vídeos da detenção mostraram um homem agressivo, que enfrenta um polícia empunhando o que parece ser uma pistola, ao lado de uma carrinha branca com a dianteira da carroçaria amolgada.

O atropelamento mortal ocorreu quando Toronto acolhe uma reunião dos ministros da Segurança Pública do G7, depois de ter sido o anfitrião, durante o fim-de-semana, da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países mais industrializados do mundo (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá).

