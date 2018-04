Um juiz federal norte-americano decidiu que o programa que protege pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos enquanto crianças ou que aí nasceram na mesma condição deve ser mantido. Além disso, o magistrado ordenou o Governo a aceitar novos pedidos do género.

A decisão judicial está a ser vista como o maior obstáculo até agora da Administração Trump na sua intenção de terminar o programa DACA (sigla original para Deferred Action for Childhood Arrivals – Acção Diferida para as Chegadas Durante a Infância).

De acordo com o que cita o New York Times, o juiz John D. Bates argumentou que a decisão da Administração de extinguir o DACA está baseado no argumento “virtualmente inexplicado” de que o programa é “ilegal”. A decisão do juiz fica sem efeitos durante 90 dias, período durante o qual o Departamento de Segurança Interna, responsável pela aplicação do programa, tem de explicar melhor as razões que levaram à intenção de o cancelar.

Em comunicado divulgado na terça-feira à noite, o Departamento de Justiça garantiu que irá “continuar a defender vigorosamente” a legalidade da decisão da Administração.

Bates foi o terceiro juiz que, nos últimos meses, decidiu judicialmente que o programa do DACA de ser mantido. No entanto, foi o primeiro a ordenar que a Administração aceite novos pedidos.

O DACA protege da deportação 800.000 indocumentados, conhecidos como dreamers (sonhadores), chegados aos Estados Unidos enquanto crianças. Porém, o Presidente norte-americano anunciou, no início de Setembro, o fim do programa que tinha sido promulgado em 2012 pelo seu antecessor, Barack Obama, e deu uma margem de seis meses – até 5 de Março de 2018 – para tornar efectiva a sua ordem com vista a forçar uma alternativa no Congresso.

