O Real Madrid ficou nesta quarta-feira mais perto de chegar ao último degrau da Liga dos Campeões 2017-18 e do "tri" na competição, depois de ter vencido o Bayern Munique, na Alemanha, por 1-2. Os detentores do título partem, assim, em vantagem para o embate da segunda mão das meias-finais, a disputar na próxima terça-feira.

No Allianz Arena, foi o campeão germânico a colocar-se em vantagem primeiro. Num lance que começou com uma reposição curta de bola do guarda-redes Sven Ullreich, o lateral Joshua Kimmich surpreendeu Keylor Navas com um remate ao primeiro poste, aos 28', aproveitando da melhor forma o adiantamente de Marcelo no corredor esquerdo espanhol.

O lateral brasileiro, porém, estaria no sítio certo à hora certa instantes antes do intervalo, ao aproveitar uma bola que ressaltou no relvado, depois de um cruzamento largo de Carvajal, para desferir um remate cruzado que só parou no fundo da baliza (44').

Num jogo em que sofreu duas contrariedades ainda no primeiro tempo (as lesões de Robben e Boateng), o Bayern sofreria uma terceira, na sequência de um erro de palmatória de Rafinha. O lateral brasileiro falhou um passe no corredor central e ofereceu o contragolpe a Lucas Vázquez e Asensio. O primeiro contribuiu com a assistência, o segundo com uma finalização perfeita para o 1-2, aos 57'.

O Bayern ainda fez um par de aproximações com perigo à baliza de Navas (com Lewandowski à cabeça, aos 88'), mas o Real também assustou Ulreich, numa investida de Benzema, lançado para o lugar de Carvajal (que saiu com queixas físicas) aos 67'. O resultado não se alterou, porém, o que significa que os "merengues" vão entrar no Santiago Bernabéu, no dia 1 de Maio, na frente da eliminatória. Algo que, na ronda interior, e com uma margem mais confortável, não impediu um valente sustos aos espanhóis.

