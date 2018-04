O presidente do Las Palmas, Miguel Ángel Ramirez, foi esta quarta-feira detido após aterrar no aeroporto da Gran Canária, num jacto privado proveniente dos Estados Unidos.

Ramirez foi notificado a 13 de Março para prestar declarações em 19 de Abril sobre uma alegada fraude à Segurança Social, que envolve o pagamento aos funcionários do seu grupo de empresas de segurança de salários inferiores ao acordo de trabalho em vigor para o sector.

Miguel Ángel Ramírez, de 49 anos, tem estado ausente do estádio do Las Palmas e falhou, inclusive, o jogo que consumou a despromoção do clube à segunda divisão do futebol espanhol, após derrota por 4-0 frente ao Alavés, no domingo passado.

