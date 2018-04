O Liverpool confirmou esta quarta-feira que a época em curso chegou ao fim para o futebolista Alex Oxlade-Chamberlain, quer a nível do clube quer da selecção inglesa, o que significa a sua ausência do Mundial2018, na Rússia.

"O Liverpool pode confirmar que a época 2017-18 terminou para Alex Chamberlain, tanto ao nível do clube como da selecção, devido a uma lesão no ligamento do joelho, sofrida na terça-feira frente à Roma", anunciou o clube no seu site oficial.

O médio sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho face ao conjunto italiano, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões Europeus, em Anfield Road, quando decorriam 18 minutos da partida que terminou com a vitória do Liverpool por 5-2.

Segundo o clube da cidade dos Beatles, Oxlade-Chamberlain iniciará agora um "programa de reabilitação de modo a que recupere o mais rápido possível e esteja em condições de voltar ao activo no início da próxima época".

O médio inglês, de 24 anos, vai ficar, assim, fora da final da Liga dos Campeões, caso do Liverpool lá chegue, e do Mundial2018, dois anos depois de não ter participado no Euro2016 devido, igualmente, a uma lesão no joelho.

Oxlade-Chamberlain tornou-se numa opção regular no meio-campo da selecção inglesa orientada por Gareth Southgate depois de se ter transferido do Arsenal para o Liverpool no final da época passada.

