O sérvio Novak Djokovic, antigo líder do ranking mundial de ténis, foi esta quarta-feira eliminado no seu primeiro encontro no torneio de Barcelona, frente ao eslovaco Martin Klizan, 140.º da hierarquia, por 6-2, 1-6 e 6-3.

Djokovic, actual 12.º do mundo, que foi operado ao cotovelo após a eliminação no Open da Austrália, alinhou no torneio catalão para amenizar a "falta de jogos", mas a experiência não durou mais de 1h39m.

Na semana passada, o sérvio foi batido pelo austríaco Dominic Thiem nos oitavos-de-final do Masters 1.000 de Monte Carlo.

Klizan, semifinalista no torneio catalão em 2015, vai defrontar nos oitavos-de-final o espanhol Feliciano López, 30.º do mundo.

