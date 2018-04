O realizador norte-americano Martin Scorsese (n. Nova Iorque, 1942) foi distinguido, esta quarta-feira, com o Prémio Princesa das Astúrias para as Artes 2018.

A notícia foi divulgada em comunicado da Fundação Princesa das Astúrias, a partir de Oviedo, onde o realizador de Taxi Driver foi escolhido por um júri alargado presidido por José Lladó Fernández-Urrutia.

“Uma figura indiscutível do cinema contemporâneo” – termina assim o comunicado em que o júri da instituição espanhola justifica a distinção de Scorsese, considerado “um dos realizadores mais destacados do movimento de renovação cinematográfica surgido nos anos 70 do século XX”.

O júri lembra ainda que Scorsese “realizou mais de uma vintena de filmes que fazem já parte da história do cinema”, realçando também o facto de ele continuar “em plena actividade”, desenvolvendo a sua obra “com mestria, inovação e classicismo”.

Além do reconhecimento da “transcendência do trabalho criativo” do autor de O Touro Enraivecido, a fundação asturiana destaca ainda a sua “intensa e ampla tarefa de recuperação, restauro e difusão do património cinematográfico histórico em todo o mundo”, através de projectos como The Film Foundation, que criou em 1990, e o subsequente World Cinema Project, com o qual o realizador e cinéfilo ajudou já ao restauro de três dezenas de filmes de diferentes proveniências.

Martin Scorsese recebe a notícia deste prémio quando se ocupa da pós-produção da sua nova longa-metragem, The Irishman, com um elenco que inclui actores da sua habitual “tribo”, como Robert De Niro, Harvey Keitel e Joe Pesci, a que acrescenta agora também Al Pacino. A estreia desta produção cujo orçamento ronda os 100 milhões de dólares está anunciada para 2019, e deverá ser distribuída através da plataforma Netflix.

Ao Prémio Princesa das Astúrias para as Artes deste ano, a fundação recebeu 35 candidaturas de 21 países. E o seu anúncio abre o calendário anual de atribuição, por parte da instituição, de oito prémios internacionais em áreas diversas, das artes e da cultura às ciências e às tecnologias, mas também a instituições e iniciativas humanitárias.

