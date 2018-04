O cineasta Quentin Tarantino anunciou hoje na abertura da conferência CinemaCon, em Las Vegas, que a dupla do seu próximo filme, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, poderá revelar-se tão lendária como a formada por Paul Newman e Robert Redford.

Once Upon a Time in Hollywood (Era Uma Vez em Hollywood), que será rodado este Verão e se estreará em 2019, tem como pano de fundo os homicídios cometidos pela "família Manson", seita liderada por Charles Manson (1934-2017) cujos crimes horrorizaram os Estados Unidos. Foi a 9 de Agosto de 1969 que membros da família Manson, com Tex Watson à cabeça e comandados por Charles Manson, invadiram a casa de Roman Polanski e da sua mulher, Sharon Tate, e mataram a actriz e quatro outras pessoas. É é a 9 de Agosto de 2019, dia em que se assinalam os 50 anos desse acontecimento, que está marcada a estreia nos EUA do filme.

O filme terá os assassínios como pano de fundo mas documentará a morte do velho sistema dos estúdios de Hollywood. Segundo o site Deadline, Tarantino descreveu o filme como algo passado no “auge da Hollywood hippie”, centrado em Rick Dalton, um actor que protagonizou uma série televisiva de westerns e mora ao lado de Sharon Tate, e no seu amigo e duplo Cliff Booth. Os dois tentam ter trabalho numa Hollywood “que já não reconhecem”. DiCaprio será Dalton e Pitt será Booth.

Tarantino, 55 anos, precisou que a sua nona longa-metragem terá o tom violento e insolente de Pulp Fiction, o seu filme de culto de 1994. "[Os estúdios] Sony e eu vamos levar às salas escuras a dupla de estrelas mais emocionante desde Paul Newman e Robert Redford", prometeu o realizador de Reservoir Dogs e Kill Bill, criando alvoroço no Caesar's Palace, onde decorria a conferência.

A dupla formada por Paul Newman, que morreu em 2008, e Robert Redford, de 81 anos, protagonizou A Golpada (1973), depois de já ter conquistado esse estatuto com Dois Homens e Um Destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, de 1969).

Tarantino acicatou o público ao afirmar que o enredo do filme era "ultrassecreto" e que podia apenas revelar que Once Upon a Time in Hollywood decorre em 1969, "no auge dos movimentos de contracultura, da revolução hippie e no apogeu da Nova Hollywood".

DiCaprio, natural de Los Angeles, declarou-se entusiasmado com a ideia de trabalhar com Brad Pitt e classificou o argumento de Tarantino como "um dos mais fantásticos" que alguma vez leu.

Uma vez por ano, Hollywood em peso instala-se no estado norte-americano do Nevada para assistir, durante quatro dias, ao CinemaCon, onde os operadores de cinema e a imprensa podem ver antestreias e excertos de filmes que sairão nos meses seguintes. com Lusa

