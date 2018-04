Na alvorada do século XXI, foram uma das bandas responsáveis pela tradução em Portugal da efervescência que se vivia então na música popular urbana, que surgia perante nós com ímpeto rock’n’roll, prazer pela pista de dança e um olhar grato e transformador aos legados do passado. Estrearam-se em álbum em 2004, com Feeding the Machine, e, daí para cá, construíram um caminho em que, mantendo-se fieis às origens (o glam dos anos 1970, a modernidade dos LCD Soundsystem e Rapture), procuraram escapar à frustrante arte da repetição. X-Wife, o álbum que os traz ao auditório do PÚBLICO, é o quinto da sua carreira e o primeiro em sete anos. Talvez daí tenha sido baptizado com o nome da banda. Porque já os conhecemos há muito, mas há regressos que podem ser um novo início. Apresentado em Lisboa, no Estúdio TimeOut, dia 21 de Abril, X-Wife será depois revelado no Hard Club, no Porto, dia 28. Antes disso, na tarde de 24, passam pelo PÚBLICO para tocar temas novos, e para uma conversa com o jornalista Mário Lopes.