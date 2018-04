Para evitar furtos, a Amazon vai começar a entregar encomendas directamente na bagageira do carro dos seus clientes nos EUA. O sistema tira partido da popularidade de sistemas de navegação inteligente que já estão instalados em vários veículos e permitem, por exemplo, monitorizar e diagnosticar problemas com os carros à distância.

PUB

Esta quarta-feira, a Amazon partilhou um vídeo em que se vêem vários clientes a testar o novo modelo de entrega. O objectivo é reduzir o número de encomendas roubadas por pessoas que levam produtos deixados à porta das casas dos clientes. É um problema crescente nos EUA: de acordo com dados recentes da empresa de segurança Augustus, foram roubadas encomendas de 11 milhões de clientes norte-americanos ao longo dos últimos anos.

Desde Outubro que a Amazon oferece a opção de deixar as encomendas dos seus clientes dos EUA dentro de casa (mesmo que eles lá não estejam). Funciona com uma fechadura inteligente, chamada Amazon Key, que está ligada a uma câmara e permite aos utilizadores ver quem está a abrir a porta de uma aplicação.

PUB

A empresa norte-americana diz que o novo serviço funciona de forma semelhante. “Os nossos clientes têm-nos dito que adoram este tipo de funcionalidades”, justifica o vice-presidente de tecnologia da Amazon, Peter Larsen, em comunicado. “E a entrega ‘no carro’ não requer dispositivos adicionais, os clientes podem começar a pedir este serviço ainda hoje.”

Porém, nem todos os carros são compatíveis. É preciso ter um modelo de carro lançado pelas empresas parceiras da Amazon (a Chevrolet, Buick, General Motors, Buick, Cadillac e Volvo) nos últimos três anos. Depois, é preciso instalar o sistemas de navegação inteligente daquelas marcas, que permitem fazer diagnósticos do carro à distância, aceder a serviços de emergência, e proteger o automóvel.

O sistema actual envolve uma maior monitorização por parte da empresa. Para garantir a segurança do processo, cada vez que um funcionário pede para aceder ao carro de um cliente, a Amazon confirma se o estafeta está no local correcto com a encomenda certa. Só depois é que o carro é desbloqueado e os clientes são notificados através de uma aplicação móvel.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Isto é um exemplo de como utilizamos a conectividade embutida nos nossos veículos para dar mais serviços aos nossos clientes, e melhorar a experiência de comprar um carro”, disse em comunicado Alan Batey, presidente da General Motors nos EUA.

Se, por algum motivo, o estafeta não encontrar o carro do cliente, a encomenda é entregue na segunda opção do cliente (por exemplo, a sua morada ou local de trabalho). Para já, o modelo apenas está disponível para clientes com uma conta premium nos EUA. Não se sabe se a empresa virá a expandir o serviço a nível internacional.

Nos últimos anos, a Amazon tem gerado atenção com várias tecnologias para acelerar as entregas, incluindo testes com drones e robôs nos armazéns que transportam produtos das prateleiras até aos funcionários responsáveis por empacotá-los.

PUB