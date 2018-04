A Ordem dos Médicos decidiu que o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, fica impedido de formar internos na especialidade de otorrinolaringologia, segundo confirmou à Lusa o presidente do colégio de especialidade.

Artur Condé disse que, "até nova avaliação", está suspensa a idoneidade para formar novos internos de otorrino no Santa Maria, por não estarem reunidas as condições exigíveis.

A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias, que teve acesso a um despacho da Ordem dos Médicos que indica que dentro de 12 meses será realizada uma nova avaliação.

Em Julho do ano passado, o bastonário da Ordem dos Médicos tinha realizado uma visita ao serviço de otorrinolaringologia do hospital, concluindo que os internos estavam a dar consultas sozinhos, incluindo os que estavam no início do internato. "Os internos têm consultas em nome deles que aparentemente asseguram sozinhos desde que entram em otorrinolaringologia", afirmou na altura o bastonário Miguel Guimarães à agência Lusa.

A visita foi realizada na sequência de denúncias de alguns otorrinos do hospital. Em causa estava não só a escolha do director de serviço, que era o nono na posição hierárquica do serviço, mas também alegadas irregularidades na organização, como internos escalados para mais do que um serviço em simultâneo. Por exemplo, estar escalado para o bloco operatório e na urgência. Nessa altura, os queixosos referiram também situações de dois internos a darem consultas na mesma sala, sem respeito pela privacidade dos doentes.

Em Julho, ao DN, a administração do hospital disse congratular-se com a visita da Ordem dos Médicos "para confirmação de inexistência de situações que conflituam com o normal funcionamento do serviço, designadamente no que respeita à atividade e idoneidade formativas". E assegurou que "os requisitos exigidos são respeitados tanto no que se refere ao número de elementos como ao serviço ou bloco para que são efetuados."

Escolha polémica

O serviço de otorrino do Santa Maria tem estado envolvido em polémica desde que, em 2016, foi nomeado Leonel Luís como director de serviço.

Em finais do ano passado, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul apresentou uma denúncia no Ministério Público e autoridades de saúde contra o director do serviço de otorrinolaringologia, que acusa de irregularidades e perseguição.

Já este ano, o director do serviço entregou no Ministério Público uma queixa-crime por difamação e denúncia caluniosa contra a direcção do Sindicato dos Médicos da Zona Sul e contra cinco colegas otorrinolaringologistas.

Na queixa, a que a agência Lusa teve acesso, o director do serviço, Leonel Luís, considera que a direcção do Sindicato dos Médicos da Zona Sul divulgou vários comunicados que "representam um atentado" ao seu bom nome, à sua honra e à sua imagem e credibilidade.

Em causa está o que o médico considera ser uma campanha difamatória do sindicato, que considerou ilícita a sua nomeação e deu a entender que o director do serviço foi nomeado "por ajuste directo", sem ter qualificações suficientes e aludindo a "mecanismos clientelares e comissariado político" nalgumas situações no serviço de otorrino.

Também em Junho, a administração garantiu que a escolha do director não violava as regras das carreiras médicas.

