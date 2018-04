Os distritos de Lisboa e Leiria vão estar sob aviso amarelo entre quarta e quinta-feira devido à previsão de vento forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nesta terça-feira. De acordo com o Instituto, os distritos de Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo na faixa costeira devido à previsão de vento forte com rajadas até 70 quilómetros por hora.

O aviso vai estar em vigor entre as 12h de quarta-feira e as 3h de quinta-feira. Segundo o IPMA, o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para quarta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral oeste até meio da manhã e nas regiões do interior durante a tarde e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões do interior durante a tarde.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte no litoral oeste, com rajadas até 70 quilómetros por hora a norte do Cabo Raso a partir da tarde, e nas terras altas. Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura mínima na região Sul e descida da máxima no litoral oeste.

Na Madeira, o vento forte fez com que quatro voos fossem obrigados a divergir para outros destinos.

