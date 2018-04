Pelo menos três autarquias atribuíram fundos públicos para apoiar eventos tauromáquicos em 2018. O valor vindo do erário para apoiar essas actividades ascende a mais de 36 mil euros, só em 2018. Os números são fornecidos pela Associação Animal, uma organização não-governamental de defesa dos direitos fundamentais dos animais.

A Câmara de Angra do Heroísmo, Açores, foi a que atribuiu mais verbas a um projecto de natureza tauromáquica. Ao todo, foram 32.500 euros, atribuídos ao Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, que os solicitaram para a construção de um “monumento ao forcado”.

A vila de Monforte, no distrito de Portalegre, já aprovou dois projectos no ano de 2018, para ajuda à tauromaquia. Logo em Janeiro de 2018, a associação do Grupo de Forcados Amadores de Monforte recebeu 1700 euros como apoio financeiro, cuja finalidade não foi especificada. Em Março, uma segunda tranche, pelo mesmo valor.

Durante o ano de 2018, de acordo com uma acta da Câmara Municipal de Monforte, datada de Março, serão atribuídos 11.300 euros ao Grupo de Forcados Amadores. A proposta é da autoria da vereadora Mariana Mota, com base num concurso público e recebeu a aprovação unânime da Câmara.

Em Setúbal, desde o início do ano, já foram dedicados 200 euros para as actividades da Tertúlia Tauromáquica Setubalense.

Estes números são fornecidos pela Associação Animal, no âmbito da campanha “Enterrar Touradas”, que tem por objectivo expor o dinheiro do erário que subsidia a actividade tauromáquica.

Para além da divulgação pública das verbas gastas por juntas de freguesia e câmaras municipais à realização de actividades tauromáquicas e de outros fundos, nomeadamente os comunitários, a Associação está também a recolher assinaturas para entregar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa, em formato de projecto-lei. Nesse projecto-lei, pedem que não sejam dados qualquer tipo de financiamento do erário, seja directo ou indirecto, à actividade tauromáquica.

Segundo a Animal, entre 2009 e 2017 foram atribuídos pelas autarquias apoios públicos de milhões de euros para esta actividade. A associação avança que, por exemplo, nos Açores, entre 2004 e 2010, foram gastos 2,6 milhões de euros.

