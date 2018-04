O antigo presidente George H. W. Bush, 93 anos, foi internado este domingo num hospital em Houston, depois de ter contraído uma infecção que levou a uma septicemia, afirmou um porta-voz da família, Jim McGarth.

"Está a responder aos tratamentos e parece estar a recuperar", lê-se no comunicado do porta-voz da família, publicado no Twitter.

PUB

PUB

O pai de George W. Bush, também ele antigo Presidente norte-americano, perdeu a mulher na semana passada. Barbara Bush morreu aos 92 anos. O funeral foi este sábado.

O antigo presidente já tinha sido hospitalizado no início de 2017 devido a um “problema respiratório agudo decorrente de pneumonia". Em 2014 esteve internado por duas vezes, uma delas devido a uma pneumonia que o manteve sete semanas no hospital. Um ano depois foi novamente hospitalizado, desta vez devido a uma queda em casa, no Maine.

PUB