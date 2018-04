Ao contrário do que era esperado, a Comissão de Relações Internacionais do Senado norte-americano aprovou nesta segunda-feira a recomendação de Mike Pompeo, actual director da CIA, para o cargo de secretário de Estado (equivalente ao de ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal), para substituir Rex Tillerson. Ainda que esta não seja a decisão final, o apoio desta comissão é um passo importante para a nomeação.

Os dez senadores do Partido Democrata que integram a Comissão de Relações Internacionais tinham anteriormente anunciado a sua posição de não recomendarem a confirmação de Pompeo – o que não seria impeditivo de ser escolhido para o cargo, mas fazia com que o nome indicado por Trump subisse ao plenário do Senado com uma recomendação negativa. Há décadas que isso não acontece.

Depois de ter sido ouvido a 12 de Abril pelos 21 congressistas da Comissão de Relações Internacionais do Senado, o resultado da audição de Pompeo na comissão só foi divulgado nesta segunda-feira. Em suma, os 11 senadores do Partido Republicano e os dez do Partido Democrata mostraram-se a favor ou contra a nomeação de Pompeo, servindo de conselho para os restantes elementos do Senado.

Até esta segunda-feira, era quase certo que a sua recomendação não fosse aprovada por causa do voto contra do republicano Rand Paul (a juntar ao dos dez senadores democratas), mas faltavam poucos minutos para a reunião quando Paul anunciou que afinal estaria do lado de Pompeo, já que este reconheceu que “o Iraque foi um erro”, diz o New York Times. Além disso, Paul também receava que Pompeo não estivesse de acordo com a intenção de Trump de retirar as tropas do Afeganistão.

Mas, independentemente do voto de Paul, a recomendação de Pompeo estava praticamente assegurada ao final do dia, já que dois senadores democratas (Joe Manchin III e Joe Donnelly) anunciaram que iriam apoiar a nomeação do actual director da CIA.

A votação final do Senado deverá acontecer até ao final desta semana.

