Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, num acidente envolvendo diversos veículos na estrada que liga Valongo a Ermesinde, distrito do Porto, e que obrigou ao corte da via, afirmou a Protecção Civil nesta terça-feira.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente ocorreu cerca das 6h34 e envolveu dois veículos ligeiros de mercadorias, dois automóveis e um motociclo.

De acordo com a mesma fonte, do acidente resultaram dois feridos graves e dois ligeiros.

No local do acidente, junto à saída da A4 para Santa Rita, em Baguim (Gondomar), estiveram 14 homens dos bombeiros de Valongo e Ermesinde, PSP e INEM, apoiados por sete veículos.

