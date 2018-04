Carlos Gil foi avisado para a revolução em curso bem cedo, pelas 6h. Saiu para a rua e a família só o voltou a ver dois ou três depois. Mas, durante as semanas que se seguiram, o fotojornalista pouco parava em casa, atento a tudo o que estava a mudar no país e que era preciso fotografar, fosse o regresso dos exilados ou a primeira grande manifestação do 1.º de Maio.