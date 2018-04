Os sindicatos europeus dos tripulantes de cabine da Ryanair reúnem-se esta terça-feira em Lisboa e vão debater a possibilidade de convocação de uma greve a nível europeu, mas os problemas que nas últimas semanas vêm afectando o normal funcionamento dos transportes aéreos, nomeadamente em Portugal, estendem-se também à classe dos pilotos.

A pretexto da reunião na capital portuguesa, o Jornal de Notícias faz manchete nesta terça-feira com a notícia de que “metade dos pilotos das low-cost são precários”, ou seja, não pertencem aos quadros das respectivas empresas. Explica que este número é avançado pela European Cockpit Association (ECA), e cita o seu presidente, Dirk Polloczek, para denunciar que muitos dos jovens pilotos se vêem obrigados a custear horas de voo para adquirirem experiência que valorize os seus currículos profissionais.

Além disso, “a União Europeia criou estruturas além-fronteiras para lidar com a segurança, mas faltam as estruturas sociais”, denuncia Dirk Polloczek, acrescentando que “as companhias aéreas usam a estratégia de ‘dividir para reinar’ entre os funcionários, abusando das diferenças entre os quadros legais de cada país”.

A ECA, avança o JN, representa actualmente cerca de 38 mil pilotos na Europa. O diário portuense acrescenta que o agravamento do emprego precário – relativo à insegurança do vínculo contratual mais do que à situação económica, já que os vencimentos dos pilotos podem ir, por exemplo na TAP, dos três mil aos 8500 euros – neste sector afecta mais as low-cost, mas se estende também às companhias de bandeira. E volta a citar a ECA para referir que não existe falta de pilotos na Europa, vive-se é um quadro profissional e remuneratório que leva muitas vezes a que estes profissionais aceitem empregos com muito melhores condições em companhias nos países do Golfo ou da Ásia.

Ainda segundo o JN, em Portugal, a TAP emprega actualmente perto de mil pilotos. E, apesar de a companhia aérea não o ter admitido, terá sido a sua recusa em trabalhar em períodos de folga que esteve na origem dos atrasos e cancelamentos de voos por altura da Páscoa, que afectaram cerca de 13.600 passageiros – o que poderá vir a custar à TAP indemnizações superiores a cinco milhões de euros, segundo os cálculos da Airhelp, uma empresa que assessoria juridicamente as queixas dos viajantes.

Na semana passada, os pilotos da TAP fecharam um acordo com a empresa assegurando a actualização de salários e a progressão nas carreiras.

Também no período das férias da Páscoa, os tripulantes de cabine portugueses da Ryanair fizeram três dias de greve não consecutivos, com o objectivo de denunciar o não cumprimento, por parte da companhia irlandesa low-cost, da legislação portuguesa no que toca, por exemplo, à garantia de ordenado mínimo, às baixas médicas e ao gozo da licença de parentalidade.

Na altura, a acção convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAV) pôde contar com a solidariedade de outras organizações sindicais internacionais. Será com elas que, na reunião a decorrer esta terça-feira em Lisboa, será definido o futuro da relação dos tripulantes de cabine – e eventualmente também dos pilotos – com a Ryanair e outras companhias europeias low-cost. “Caso a Ryanair continue com esta postura, não haverá outra solução que não seja uma greve a nível europeu”, e que poderá vir a ocorrer em Maio, disse no início de Abril à agência Lusa Bruno Fialho, da direcção do SNPVAV, perspectivando a reunião.

