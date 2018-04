O Panathinaikos, que já venceu o campeonato da Grécia por 20 vezes, foi impedido pela UEFA de participar nas competições europeias ao longo dos próximos três anos. Na base deste castigo está o incumprimento dos requisitos financeiros impostos pelo organismo.

PUB

Não têm sido fáceis os últimos anos da vida do Panathinaikos, que já chegou a ser finalista da Taça dos Campeões Europeus, em 1970-71. Alvo de várias mudanças na direcção e na estrutura accionista, o clube tem-se debatido com profundos problemas financeiros e as consequências fazem-se sentir também fora das fronteiras da Grécia.

"O Panathinaikos foi excluído da participação nas competições europeias para as quais se qualificasse nas próximas três épocas. Para além disso, foi também decidido que o montante de 100 mil euros de uma multa total de 200 mil euros seja pago imediatamente", informa a UEFA, através de um comunicado.

PUB

A infracção dos ditames financeiros, por parte do Panathinaikos, foi detectada em Dezembro, depois de ter falhado os compromissos relativos ao fair-play financeiro (que visa manter equilibradas as contas dos clubes europeus), sendo punido com uma multa. Multa, essa, que seria suspensa até Março deste ano, na perspectiva de que o clube conseguisse pagar parte das dívidas ou chegar a um acordo com os credores, algo que não aconteceu.

PUB