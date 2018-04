A vila de Montalegre, no distrito de Vila Real, recebe a 28 e 29 de Abril a segunda prova do Campeonato Mundial de ralicrosse de 2018 com bancada nova, acessos melhorados e bilhetes VIP.

A prova de Montalegre, que assegurou a etapa portuguesa até 2022, vai contar com uma nova bancada com mais três mil lugares, denominada por bancada sul terra, e melhorou o “paddock”, a estrada principal de acesso à pista e a estrada municipal que liga Montalegre a Chaves.

Outra das novidades é a criação de um bilhete VIP, um passe de fim-de-semana que dá acesso a um espaço reservado com televisão e transmissão em directo da prova, cronometragem e infografia, bar aberto, almoço, rede de Internet e acesso à bancada central.

Os bilhetes são para dois dias, não havendo a possibilidade de comprar um passe apenas para um dia. A organização da prova representa um investimento de cerca de 300 mil euros e o retorno directo previsto ronda os 1,5 milhões de euros.

Em 2017, estiveram duas marcas a testar os motores no concelho e, este ano, já estiveram mais duas.

O Mundial tem este ano 12 provas e entre os pilotos mais mediáticos encontram-se o francês Sebastian Loeb, nove vezes campeão do mundo de ralis, e o norueguês Petter Solberg, um dos favoritos do público em Montalegre.

Aos mais veteranos juntam-se os suecos Mattias Ekstrom, antigo vencedor do campeonato alemão de turismos (DTM), e Johan Kristoffersson, actual campeão do mundo de ralicrosse, e o finlandês Niclas Gronholm, filho de Marcus Gronholm.

Ekstrom venceu a prova de abertura do campeonato, em Barcelona, mas um toque no arranque levou à sua desclassificação, a favor de Kristoffersson.

Depois de Montalegre, o Mundial de ralicrosse segue para Mettet, na Bélgica, e termina em Novembro na Cidade do Cabo, na África do Sul.

