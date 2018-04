O julgamento do futebolista português do Villarreal Rúben Semedo, por uma alegada agressão no exterior de uma discoteca, foi nesta terça-feira suspenso para as duas partes tentarem chegar a acordo.

O português, de 23 anos, é acusado de agredir um homem com uma garrafa, em 29 de Outubro de 2017, junto a uma discoteca de Turia, mas as partes disponibilizaram-se para acordo e a sessão, marcada para as 10h desta terça-feira, foi suspensa.

O denunciante tem agora "dez dias para comunicar se prossegue com a acusação", referiu o Tribunal de Valência através da rede social Twitter.

Semedo ia começar a responder nesta terça-feira em tribunal pelo primeiro de vários crimes de que é acusado em Espanha, tendo sido detido em 19 de Fevereiro último, por suspeitas de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objectos.

